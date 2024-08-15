Медведев с матом разнес тренера, а потом сорвался на судью. Разбираем скандал

Расшифровали все монологи и диалоги Даниила, убрав нецензурную лексику. Форма россиянина перед US Open вызывает большую тревогу.

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Пятая ракетка мира Даниил Медведев неожиданно уступил №35 рейтинга ATP Иржи Легечке (6:7, 4:6) во втором круге «Мастерса» в Цинциннати. Надо отдать должное сопернику россиянина. Легечка — четвёртый игрок с 1990 года, который не входит в топ-30 и одержал три победы над теннисистами из топ-5 на турнирах АТР-1000 в одном сезоне. Но всё-таки чех не выглядел каким-то непреодолимым барьером для Даниила.

Легечка до турнира в Цинциннати не играл более трёх месяцев из-за стрессового перелома позвоночника, полученного в начале мая на «Мастерсе» в Мадриде. Он пропустил «Ролан Гаррос», Уимблдон, Олимпиаду в Париже. Не успел восстановиться и к «Мастерсу» в Монреале, который является первым крупным турниром на харде во второй части сезона. В первом круге Цинциннати Иржи обыграл 38-ю ракетку мира Мариано Навоне — 7:6, 6:3. Казалось, на этом его успехи в Огайо закончатся, но чех одолел Медведева и теперь ждёт встречи с американцем Фрэнсисом Тиафо в третьем круге.

Медведев в первую очередь должен искать причины поражения в себе. Даниил снова дал волю эмоциям на корте, сорвавшись на тренера и судью. Это явно не пошло ему на пользу. Хотя в первом сете россиянин играл достаточно качественно. Легечка не имел ни одного брейк-пойнта, в то время как Медведев трижды был близок к взятию подачи соперника, но немного не повезло. Дело дошло до тай-брейка, который Даниилу не удался. Он проиграл его со счётом 2:7, а затем потерял самоконтроль.

Раздосадованный Медведев во время перерыва между сетами обрушился с критикой на своего тренера Жиля Сервара. Даниил употреблял множество нецензурных слов на русском языке, но француз Сервара наверняка знает значение большинства из них.

«Пошёл ты к черту! Твоя чушь не работает! Твоя чушь не работает! Сделай что-то, чёрт возьми! Что за чушь?! Сделай что-то. Помоги мне», — максимально смягчённая версия тирады Медведева.

Судья на вышке Орели Турт сделала Медведеву предупреждение за брань. Даниил после этого начал спорить с Турт на французском, который является для неё родным

«За что предупреждение? Я сам с собой разговариваю. Какие проблемы? В другом матче я с собой разговаривал, и ты ничего не делала. Я сам с собой разговариваю – в чём проблема?» — сказал Медведев.

«Я слышала вещи, на которые не могла не отреагировать», — ответила Турт.

Медведев несколько раз повторил вопрос «в чем проблема?», но предупреждение это, естественно, отменить не помогло. К счастью, с судьёй Даниил был в целом не столь резок, как с тренером, иначе вполне могло дойти и до дисквалификации. В конечном счёте россиянин успокоился и продолжил игру, которую ещё можно было спасти. В четвёртом гейме второго сета Медведев заработал два брейк-пойнта, но снова не реализовал их. А вот Легечка с первый попытки взял подачу соперника.Это случилось в седьмом гейме. Далее Иржи не дрогнул на своей подаче и довёл матч до победы — 7:6, 6:4.

Стоит отметить некоторые статистические моменты. У Медведева был очень низкий процент попадания первым мячом – всего лишь 44%. Вторую подачу он брал в 60% случаев, что довольно неплохо, однако тоже не совсем идеально. При этом Легечка только на исходе примерно 85% матча заработал первый брейк-пойнт и сразу его реализовал. Иржи действовал достаточно агрессивно и показывал приличное качество игры с учётом длительного простоя, но чего-то фантастического он на корте не продемонстрировал. Даниилу не хватало самую малость удачи и концентрации, чтобы сделать брейк и перевернуть ход матча в свою пользу ещё в первом сете. Тай-брейк стартовой партии вышел для россиянина неудачным, однако такое периодически случается со всеми теннисистами. Затем Медведев излишне разнервничался, и это в том числе сказалось на его действиях на корте во втором сете и вылилось в сенсационное поражение.

Что имеем по итогу? Медведев проиграл три матча подряд на разных турнирах впервые с сентября 2020 года. Ранее в третьем круге Олимпиады он уступил Феликсу Оже-Альяссиму (3:6, 6:7), а на «Мастерсе» в Монреале во втором круге его остановил Алехандро Давидович-Фокина (4:6, 6:1, 2:6), после чего случился вылет от Легечки в Цинциннати. Нынешний кризис Даниила куда серьёзнее того, что был четыре года назад. Во время прошлой неудачной серии Медведев проигрывал в полуфинале US Open, а затем в первом круге турнира в Гамбурге и на «Ролан Гаррос». Последние два были на нелюбимом грунте, тогда расписание в целом было скомкано из-за пандемии коронавируса. Сейчас график тоже не совсем привычный. После травяного Уимблдона состоялась Олимпиада в Париже, которая проводилась на грунте. Пришлось совершать непростой переход с одного покрытия на другое, а затем после грунта почти сразу ехать на хард в Северную Америку.

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский считает, что именно Олимпиада выбила Медведева из ритма.

«Мне кажется, что у Медведева на Олимпийских играх была психологическая нагрузка, поэтому сейчас что-то немножко не получается. Что касается ругани, то это у него не в первый раз, так что в этом нет ничего необычного. Но, на мой взгляд, он немного потерял уверенность. Ему нужно сыграть один-два хороших матча, и всё вернётся обратно. В последнем матче Медведев играл не так плохо, однако соперники сейчас тоже серьёзные, и Легечка сыграл хороший матч. Поэтому сложно сказать, чего стоит ждать от Медведева на последнем в сезоне ТБШ. Многое зависит от сетки, а на турнире «Большого шлема» — от первых двух кругов. Важно, насколько будут удобные соперники, чтобы втянуться в турнир», — сказал Ольховский «Чемпионату».

Отчасти объяснимо поражение Медведева от Давидович-Фокины в Монреале сразу после ОИ, но россиянин затем имел примерно неделю отдыха перед Цинциннати. На одной из недавних пресс-конференций Даниил отмечал, что набрал хорошую физическую форму и настроен преуспеть в Огайо, где в 2019-м выиграл свой первый турнир серии «Мастерс». Однако выступление здесь для него завершилось уже в стартовом матче с Легечкой. Таким образом, Медведев проиграл три матча на харде подряд впервые с 2017-го, если не учитывать Итоговый турнир ATP – там у него была такая же серия поражений в 2022-м.

US Open стартует 26 августа. У Медведева есть полторы недели для того, чтобы привести своё физическое и эмоциональное состояние в полный порядок. К сожалению, Даниил не использовал имевшийся шанс подняться в топ-4 рейтинга ATP по итогам «Мастерса» в Цинциннати. Это значит, что уже в четвертьфинале US Open он попадёт на Янника Синнера, Новака Джоковича, Карлоса Алькараса или Александра Зверева. Последний не слишком опасен на харде, но про остальных такого не скажешь, а вероятность встречи с ними составляет 75%.

Даже если Медведев пройдёт представителя топ-3, как было в случае с Синнером на последнем Уимблдоне, то ему может просто не хватить сил на условного Алькараса или Джоковича в полуфинале. А ведь Даниилу в Нью-Йорке нужно защищать 1200 очков за прошлогодний финал. Если он не слишком удачно выступит и на US Open, то есть риск выпасть из первой пятёрки мирового рейтинга, а в долгосрочной перспективе угодить в психологическую яму, из которой будет крайне непросто выбраться.