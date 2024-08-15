Даниил Медведев проиграл три матча подряд на разных турнирах впервые с 2020 года
Чемпион US Open – 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев продлился свою серию поражений до трёх матчей.
- Олимпиада-2024, 3-й круг. Медведев (4) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 13) – 3:6, 6:7 (5:7).
- «Мастерс» в Монреале, 2-й круг. Медведев (3) – Алехандро Давидович-Фокина (Испания) – 4:6, 6:1, 2:6.
- «Мастерс» в Цинциннати, 2-й круг. Медведев (4) – Иржи Легечка (Чехия) – 6:7 (2:7), 4:6.
Таким образом, Медведев проиграл три матча подряд на разных турнирах впервые с 2020 года.
Серия поражений Даниила Медведева на разных турнирах в 2020 году:
- US Open – 2020, полуфинал. Медведев (3) – Доминик Тим (Австрия, 2) – 2:6, 6:7 (7:9), 6:7 (5:7).
- Турнир ATP-500, Гамбург, 1-й круг. Медведев (1) – Уго Умбер (Франция) – 4:6, 3:6.
- «Ролан Гаррос», 1-й круг. Медведев (4) – Мартон Фучович (Венгрия) – 4:6, 6:7 (3:7), 6:2, 1:6.