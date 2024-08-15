Чемпион US Open – 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев продлился свою серию поражений до трёх матчей.

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Олимпиада-2024, 3-й круг. Медведев (4) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 13) – 3:6, 6:7 (5:7).

«Мастерс» в Монреале, 2-й круг. Медведев (3) – Алехандро Давидович-Фокина (Испания) – 4:6, 6:1, 2:6.

«Мастерс» в Цинциннати, 2-й круг. Медведев (4) – Иржи Легечка (Чехия) – 6:7 (2:7), 4:6.

Таким образом, Медведев проиграл три матча подряд на разных турнирах впервые с 2020 года.

Серия поражений Даниила Медведева на разных турнирах в 2020 году: