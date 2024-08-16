Где Шнайдер и Андреева вновь сыграют в паре?

Диана приоткрыла, на каком турнире они воссоединятся с Миррой.

© Чемпионат.com

Наша звёздная пара возвращается! Совсем скоро мы вновь увидим Мирру Андрееву и Диану Шнайдер вместе на корте. Об этом серебряные призёры Олимпиады в паре рассказали сами.

Шнайдер в эфире YouTube-каналу «Больше» раскрыла планы касаемо их дуэта с Андреевой.

«Не знали с Миррой до последнего момента, что будем играть вместе на Олимпиаде. Я, на самом деле, очень надеялась на это, потому что понимала, что у нас есть большие шансы. Мы с Миррой договорились в Китае сыграть два «Мастерса» в паре. Так что увидите нас там, в Пекине», — поделилась Диана.

Действительно, до начала теннисного турнира на Олимпиаде вопрос с российскими парами был в подвешенном состоянии. Диана и Мирра впервые потренировались вместе перед самым стартом соревнований. И так удачно в итоге выстрелил их дуэт.

Всего Шнайдер и Андреева противостояли пятью парам, и четыре из них оказались сеяными. Только в первом круге россиянки одолели соперниц без посева – австралиек Айлу Томлянович и Оливию Гадеки (6:3, 2:6, 1:0 [10:6]).

Во втором круге Мирра и Диана встретились с канадками Габриэлой Дабровски и Лейлой Фернандес (6:4, 6:0). Затем российские теннисистки записали на свой счёт победу над вторыми сеяными чешками Катержиной Синяковой и Барборой Крейчиковой (6:1, 7:5), а в полуфинале одолели испанок Кристину Букшу и Сару Соррибес-Тормо (6:1, 6:2).

В борьбе за золото Шнайдер и Андреева сразились с итальянками Сарой Эррани/Ясмин Паолини. Девчонкам не хватило лишь сил и опыта, так как первый сет они максимально уверенно оставили за собой, а затем упустили вторую партию и чемпионский тай-брейк — 6:2, 1:6, [7:10].

Несмотря на все трудности, юный возраст и тот факт, что девочки только-только объединились в дуэт, они смогли сразу же добраться до олимпийского серебра. Теннисистки признались, что для них такой результат оказался немного неожиданным. В таком же духе итоги Игр для «Чемпионата» прокомментировала первый тренер Мирры Павлова Марина.

— Насколько неожиданной для вас стала серебряная олимпийская медаль Мирры Андреевой в паре?

— Честно сказать, да, неожиданная. Вообще мало кто ожидал. Девчонки встали в пару в первый раз – и тут такой результат. Тем более по сетке мало кто верил, что они, например, смогут чешский дуэт [Катержину Синякову и Барбору Крейчикову] обыграть.

Мне кажется, что девчонкам надо продолжить играть пару. Они очень хорошо смотрелись, эмоционально здорово друг другу подошли. Было ощущение сыгранности, будто это пара, которая играет не первый турнир.

На текущем турнире серии WTA-1000 в Цинциннати Шнайдер и Андреева объединились в дуэты с другими теннисистками. Диана встала в пару с чешкой Линдой Носковой: девушки уже дошли до четвертьфинала, где россиянке вновь предстоит сразиться с Паолини и Эррани. Мирра же попробовала сыграть с Анастасией Павлюченковой, но девушки на старте турнира уступили паре Тереза Михаликова/Оливия Николлс.

Однако Мирра и Диана всё же планируют воссоединиться и вновь разделить друг с другом половину корта. По словам теннисисток, случится это уже в Азии, на двух «тысячниках». Первый пройдёт с 25 сентября по 6 октября в Пекине, второй – с 7 по 13 октября в Ухане.

А пока продолжаем следить за результатами девчонок и ждём их возвращения в паре.