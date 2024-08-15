Диана Шнайдер с «баранкой» разгромила Эшлин Крюгер во втором круге турнира в Цинциннати

20-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США).

В матче второго круга она в двух сетах обыграла американскую теннисистку Эшлин Крюгер. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:0 в пользу Шнайдер.

Матч продолжался 1 час 10 минут. В рамках встречи Шнайдер выполнила одну подачу навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10. На счету Крюгер один эйс, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

Турнир в Цинциннати проходит с 13 по 19 августа, а призовой фонд составляет $ 3 211 715. В прошлом году победительницей стала американка Кори Гауфф, которая обыграла чешку Каролину Мухову со счётом 6:3, 6:4.