Рублев одержал уверенную победу во втором круге «Мастерса» в Цинциннати

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США), призовой фонд которого составил $ 6 795 555.

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В матче второго круга Рублёв (6) со счётом 6:4, 6:3 обыграл 44-ю ракетку мира представителя Китая Чжан Чжичжэня.

Встреча Рублёва с Чжичжэнем продлилась 1 час и 1 минуту. В её рамках россиянин 10 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету его соперника шесть эйсов, четыре двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

За выход в четвертьфинальный раунд турнира в Цинциннати Рублёв сразится с победителем матча Брэндон Накашима (США, WC) – Артюр Фис (Франция).