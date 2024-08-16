Руне потерял сознание во время матча на турнире в Цинциннати

Датчанин Хольгер Руне потерял сознание во время матча с португальцем Нуну Боржешом, сообщает Punto de Break.

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По данным источника, Руне потерял сознание на скамейке после перенесенного на корте теплового удара. Это произошло во втором сете матча с Нуну Боржешом. При этом, Руне смог быстро прийти в себя и довёл матч до победы.

Продолжительность встречи составила 1 час 47 минут. За это время Руне выполнил три эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал три из семи брейк-пойнтов. На счету португальца три подачи навылет, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из двух.

В следующем круге Руне встретится с победителем пары Гаэль Монфис (Франция) – Карлос Алькарас (Испания).