Паолини обыграла Потапову и встретится с Миррой Андреевой в 3-м круге турнира в Цинциннати

Российская теннисистка Анастасия Потапова не смогла выйти в третий круг турнира в Цинциннати. В матче второго круга она проиграла итальянке Ясмин Паолини со счётом 6:7 (2:7), 3:6.

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Продолжительность встречи составила 1 часа 36 минут. За это время Потапова выполнила два эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала три из шести брейк-пойнтов. На счету Паолини два эйса, две двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 14.

В следующем круге Паолини сыграет с россиянкой Миррой Андреевой.

Турнир в Цинциннати проходит с 13 по 19 августа. Общий призовой фонд турнира в женском одиночном разряде составляет $ 3,2 млн. Действующей победительницей турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале прошлого года обыграла Каролину Мухову из Чехии.