Турсунов назвал лучшего теннисиста в истории

Российский тренер Дмитрий Турсунов назвал серба Новака Джоковича лучшим игроком в истории тенниса.

© Матч ТВ

Четвертого августа 37‑летний Джокович в финале олимпийского турнира победил испанца Карлоса Алькараса (7:6 (7:3), 7:6 (7:2). Серб стал пятым теннисистом в истории, выигравшим золото Олимпийских игр и все титулы Большого шлема.

— Не могу сказать, что Олимпиада ставит точку в споре, так как величие теннисиста чаще всего оценивают по победам на турнирах Большого шлема. Но Джокович в любом случае почти все рекорды, по крайней мере значимые, побил. Конечно, всё равно есть люди, которые считают Роджера Федерера более выдающимся. Серб порой бывает не очень дипломатичным, и его легко не любить, скажем так. А Федерер — незапятнанный персонаж и этим многим нравится. Безусловно, он внес огромный вклад в развитие тенниса, причем не только как игрок, но и как личность. Однако, если опираться на результаты, показанные Джоковичем, именно он сейчас лучший игрок в истории тенниса. Кроме того, нельзя не отдать должное тому, как он смог продлить карьеру. С точки зрения работоспособности серб, конечно, превосходит Роджера. Швейцарец был безумно талантливым и, конечно, тоже много работал, но, уверен, у него всё‑таки было ещё кое‑какое пространство для улучшения. А Новак действительно выжал из себя максимум, — приводит слова Турсунова RT.

Джокович — 24‑кратный победитель турниров Большого шлема в одиночном разряде, рекордсмен по количеству недель на первой строчке рейтинга ATP.