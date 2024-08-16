Рублев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Цинциннати.

В матче третьего круга Рублев, получивший шестой номер посева, одержал победу над американцем Брендоном Накасимой со счетом 7:6 (7:5), 6:1. Спортсмены провели на корте 1 час 21 минуту.

За выход в полуфинал Рублев поборется с победителем матча между Янником Синнером (Италия, 1) и Джорданом Томпсоном (Австралия).

ATP 1000. CINCINNATI OPEN. ЦИНЦИННАТИ (США). ХАРД. ПРИЗОВОЙ ФОНД — БОЛЕЕ 6,7 МЛН ДОЛЛАРОВ

Третий круг

Андрей Рублев (Россия, 6) — Брендон Накасима (США) — 7:6 (7:5), 6:1.