Мирра Андреева вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Цинциннати

Россиянка Мирра Андреева обыграла итальянку Жасмин Паолини в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Цинциннати (США, штат Огайо).

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:3, 6:2 в пользу Андреевой, не имеющей номера посева на турнире. У Паолини был пятый номер посева. В четвертьфинале Андреева сыграет с первой ракеткой мира полькой Игой Свёнтек.

Андреевой 17 лет, она занимает 24-е место в рейтинге WTA. На ее счету одна победа на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Лучшим результатом Андреевой на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2024 года. На Олимпийских играх в Париже Андреева стала серебряным призером соревнований в парном разряде вместе с Дианой Шнайдер.

Паолини 28 лет, в рейтинге WTA она располагается на пятой позиции. На счету спортсменки два титула под эгидой организации. Итальянка дважды выходила в финалы турниров Большого шлема: Открытого чемпионата Франции и Уимблдона, оба раза - в 2024 году.

Турнир в Цинциннати относится к категории WTA 1 000. Победительницей предыдущего розыгрыша стала американка Коко Гауфф. Из россиянок турнир выигрывали Вера Звонарева (2006), Анна Чакветадзе (2007), Надежда Петрова (2008) и Мария Шарапова (2011).