Три теннисистки из РФ сыграют в 1/4 финала турнира WTA-1000 в Цинциннати

Определились все участники четвертьфиналов женского теннисного турнира категории WTA-1000 в американском Цинциннати.

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В число пробившихся в 1/4 финала на «тысячнике» в Цинциннати вошли три теннисистки из России — Мирра Андреева (24-я в рейтинге WTA), Людмила Самсонова (17-я в рейтинге WTA, 10-й посев на турнире) и Анастасия Павлюченкова (28-я в рейтинге WTA), а также первая ракетка мира Ига Свёнтек (Польша), третья в мировом рейтинге Арина Соболенко из Беларуси (третья в рейтинге WTA, третий посев на турнире), американка Джессика Пегула (шестая в рейтинге WTA, шестой посев), Лейла Фернандес из Канады (27-я в рейтинге WTA) и Паула Бадоса из Испании (37-я в рейтинге WTA).

Все пары 1/4 финала WTA-1000 в Цинциннати:

Ига Свёнтек — Мирра Андреева

Арина Соболенко — Людмила Самсонова

Джессика Пегула — Лейла Фернандес

Анастасия Павлюченкова — Паула Бадоса