Пегула повторила достижение Свёнтек и Соболенко на турнирах WTA-1000

Шестая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула вышла в полуфинал на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США). Напомним, в матче 1/4 финала она обыграла канадку Лейлу Фернандес со счётом 7:5, 6:7 (1:7), 7:6 (7:3).

© Чемпионат.com

Выход в полуфинал стал для Пегулы 10-м на турнире категории WTA-1000. С 2020 года больше раз до данной стадии доходили только две теннисистки — полька Ига Свёнтек (17 полуфиналов) и белоруска Арина Соболенко (11).

Турнир в Цинциннати проходит с 13 по 19 августа, а призовой фонд составляет $ 3 211 715. В прошлом году победительницей стала американка Кори Гауфф, которая обыграла чешку Каролину Мухову со счётом 6:3, 6:4. Обе теннисистки уже выбыли из розыгрыша соревнований 2024 года.