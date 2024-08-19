Захарова уступила в первом круге квалификации к US Open — 2024

130-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова завершила выступление в квалификации к US Open — 2024. В матче первого круга она уступила австралийке Талии Гибсон (170-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:7 (4:7), 6:1, 3:6. Во третьем сете Анастасия вела с брейком, но не сумела удержать преимущество и проиграла четыре последних гейма.

© Чемпионат.com

Продолжительность матча составила 2 часа 39 минут. На счету Захаровой семь подач навылет, десять двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 14. Гибсон сделала пять эйсов, допустила девять двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 22.

Захарова была посеяна в квалификации под 25-м номером. Во втором круге Гибсон сыграет с американкой Ханной Чанг.