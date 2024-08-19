Кудерметова потерпела поражение на старте квалификации US Open — 2024

169-я ракетка мира 21-летняя российская теннисистка Полина Кудерметова неудачно стартовала в квалификации Открытого чемпионата США – 2024.

В матче первого круга хардового «Шлема» Кудерметова со счётом 6:7 (3:7), 6:3 (3:7) проиграла 525-й ракетке мира американке Мэри Стояне (WC).

Встреча Кудерметовой со Стояной продлилась 1 час и 58 минут. В её рамках россиянка три раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету американки два эйса, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.

Основные соревнования Открытого чемпионата США — 2024 пройдут с 26 августа по 7 сентября. Действующей чемпионкой является американка Кори Гауфф.