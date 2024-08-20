23-летний итальянский теннисист Янник Синнер стал первым в сезоне двукратным чемпионом «Мастерсов».

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Синнер в своём последнем матче обыграл американца Фрэнсиса Тиафо и стал чемпионом турнира в Цинциннати.

Ранее итальянец выиграл «Мастерс» в Майами.

Ранее сообщалось, что Синнер завоевал пятый титул в сезоне (после Australian Open, а также турниров в Роттердаме, Майами и Галле). Также он стал самым молодым чемпионом турнира в Цинциннати за последние 16 лет.

Турнир в Цинциннати проходил с 12 по 19 августа. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составлял $ 6,7 млн. За победу в финале Синнер получит 1000 рейтинговых очков и $ 1 млн в качестве призовых. Тиафо, в свою очередь, за участие в финале, получит 650 рейтинговых очков и $ 573 тыс. призовых.