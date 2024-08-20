Определился соперник Романа Сафиуллина во втором круге турнира в Уинстон-Сейлем

68-я ракетка мира Корентен Муте обыграл 236-ю ракетку мира Николаса Мехию в первом круге теннисного турнира в Уинстон-Сейлем (США). Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:1.

Матч между теннисистами длился 1 час 40 минут. В его рамках Муте сделала три эйса и одну двойную ошибку, а также реализовал пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Михии один эйс и две двойных ошибки, колумбиец реализовала три брейк-пойнтов из четырёх.

Во втором круге Муте сыграет с 59-й ракеткой мира россиянином Романом Сафиуллиным.

Турнир US Open пройдёт с 26 августа по 8 сентября, а призовой фонд составит $ 75 000,000. Действующим победителем является серб Новак Джокович, который в финале обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:6, 6:3.