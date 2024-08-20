Янник Синнер дважды сдал положительный допинг-тест, но избежал дисквалификации
Итальянский теннисист, первая ракетка мира Янник Синнер в марте текущего года дважды сдал положительный допинг-тест на анаболический препарат клостебол. Об этом итальянец сообщил на своей странице в социальных сетях.
Спортсмен избежал дискфалификации, так как образцы были загрязнены спреем, который его физиотерапевт использовал для лечения пореза на собственном пальце.
Несмотря на отсутствие дисквалификации, первая ракетка мира лишится 400 очков и призовых за турнир категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), который состоялся с 6 по 17 марта этого года.
Напомним, вчера, 19 августа, Синнер стал чемпионом «Мастерса» в Цинциннати (США). В матче за титул он обыграл Фрэнсиса Тиафо со счётом 7:6 (7:4), 6:2.