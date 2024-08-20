Синнер дважды сдал положительный допинг-тест, но избежал дисквалификации

Итальянский теннисист, первая ракетка мира Янник Синнер в марте текущего года дважды сдал положительный допинг-тест на анаболический препарат клостебол. Об этом итальянец сообщил на своей странице в социальных сетях.

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Спортсмен избежал дискфалификации, так как образцы были загрязнены спреем, который его физиотерапевт использовал для лечения пореза на собственном пальце.

Несмотря на отсутствие дисквалификации, первая ракетка мира лишится 400 очков и призовых за турнир категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), который состоялся с 6 по 17 марта этого года.

Напомним, вчера, 19 августа, Синнер стал чемпионом «Мастерса» в Цинциннати (США). В матче за титул он обыграл Фрэнсиса Тиафо со счётом 7:6 (7:4), 6:2.