В ATP сделали заявление о положительных допинг-тестах Синнера

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) сделала заявление касательно новости о выявлении в марте положительных допинг-тестов первой ракетки мира итальянца Янника Синнера.

Синнер избежал дисквалификации. Расследование Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA) установило, что образцы были загрязнены спреем, который физиотерапевт Синнера использовал для лечения пореза на собственном пальце. К Яннику частицы попали после массажа, который физиотерапевт по неосторожности делал ему без перчаток.