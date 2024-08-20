Тарпищев высказался о причинах неудачных результатов Даниила Медведева

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о спаде в результатах чемпиона US Open – 2021 пятой ракетки мира россиянина Даниила Медведева.

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Медведев непривычно слабо провёл хардовые «Мастерсы» перед US Open: проиграл на старте Монреаля испанцу Алехандро Давидович-Фокине и в первом круге Цинциннати – чеху Иржи Легечке.