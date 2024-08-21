В ITIA объяснили ситуацию с публикацией про допинг‑пробы Синнера

Во вторник ITIA сообщило, что Синнер сдал две положительные допинг‑пробы еще в марте. Спортсмен избежал дисквалификации, так как доказал, что запрещенное анаболическое вещество клостебол попало в его организм случайно. Массажист спортсмена пользовался спреем с запрещенным веществом для лечения раны, клостебол через крем попал на кожу Синнера во время массажа.

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— Правила WADA определяют, когда дела становятся достоянием общественности. Когда у игрока есть положительная допинг‑проба, проводится тщательно контролируемый процесс подтверждения выводов, расследование, а затем согласовываются следующие шаги. Если игрок временно отстранен, то мы объявляем об этом. После того, как дело будет завершено, мы публикуем заявление. В данном случае игроку было вынесено временное отстранение по каждому из нарушений. В обоих случаях он успешно обжаловал временные отстранения. После того, как апелляция была удовлетворена, она остается анонимной. Если бы апелляция игрока была отклонена, об этом было бы объявлено, — приводит слова заявления ITIA Tennis Media.

Синнеру 23 года. В понедельник он выиграл пятый титул в сезоне, одержав победу на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати (США). Ранее в 2024 году итальянец побеждал на Открытом чемпионате Австралии, турнирах ATP 500 в Роттердаме, Халле, а также на «Мастерсе» в Майами. Всего на счету Синнера 15 титулов в карьере в одиночном разряде.