Коллинз высказалась в адрес зрителей, которые мешали ей во время матча с Андреевой

Американская теннисистка Даниэль Коллинз высказалась в адрес зрителей турнира в Монтеррее (Мексика), которые мешали ей и Эрике Андреевой проводить матч второго круга. Некоторые из зрителей шумели, что разозлило 11-ю ракетку мира.

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«Что за фигня? Я не понимаю. Не так уж и сложно позволить нам играть и поддержать нас», — сказала теннисистка.

Отметим, что Коллинз потерпела поражение в матче второго круга против Эрики Андреевой. Россиянка выиграла со счётом 1:6, 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 51 минуту. За это время Андреева реализовала три брейк-пойнта из пяти, выполнила четыре подачи навылет и допустила три двойные ошибки. Даниэль Коллинз допустила семь двойных ошибок, выполнила 10 подач навылет и реализовала три брейк-пойнта из пяти. В следующем раунде соревнований россиянка сыграет с победительницей встречи между новозеландкой Лулу Сун и аргентинской спортсменкой Марией Карле.