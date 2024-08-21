Бывший российский теннисист высказался об оправдании Синнера

Экс-теннисист Чесноков назвал несправедливым оправдание Синнера после допинга
Финалист Кубка Дэвиса, бывший российский теннисист Андрей Чесноков назвал несправедливым тот факт, что первую ракетку мира, представителя Италии Янника Синнера оправдали после положительных допинг-тестов. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».
«Однажды Сирена Уильямс не сдала тест офицеру WADA. Если бы такая история была с любым другим спортсменом, то его бы дисквалифицировали. Ту же Валиеву дисквалифицировали на четыре года. Вы офигели? У нее было ничтожество какое-то в организме. В этом мире есть абсолютная несправедливость к другим спортсменам», — заявил Чесноков.
20 августа на официальном сайте органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) была опубликована информация, что Синнер избежал дисквалификации за два положительных допинг-теста, которые он сдавал ранее. Сообщается, что в организации не нашли серьезных поводов для дисквалификации Синнера.
«Первая проба Синнера на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе показала низкую концентрацию клостебола. Спустя восемь дней вторая проба дала такой же результат. Результаты Синнера, призовые и рейтинговые очки с этого турнира были аннулированы», — говорится в сообщении ITIA.