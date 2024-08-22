В Госдуме не верят в правдивость версии Синнера о допинге

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Светлана Журова усомнилась в правдивости версии итальянского теннисиста Янника Синнера относительно того, почему в его допинг‑пробе был обнаружен запрещенный препарат. Слова экс-спортсменки приводит «Матч ТВ».

«Это двойные стандарты — вспомните ситуацию с Валиевой. У нее был другой, не такой серьезный препарат. И микродоза была. А эта фантазия про крем... Думаю, что люди, которые используют допинг, заранее знают, что будут говорить», — заявила Журова.

20 августа на официальном сайте органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) была опубликована информация, что Синнер избежал дисквалификации за два положительных допинг-теста, которые он сдавал ранее. Сообщается, что в организации не нашли серьезных поводов для дисквалификации Синнера.