89-я ракетка мира российская теннисистка Эрика Андреева прокомментировала победу над 11-й ракеткой мира американкой Даниэль Коллинз. В матче второго круга на турнире WTA-500 в Монтеррее (Мексика) Андреева выиграла со счётом 1:6, 6:3, 6:3.

«Каждый раз, когда я играю с соперницей такого уровня, стараюсь не думать о её рейтинге, потому что это оказывает на меня большее давление. Думаю: смогу ли я победить? Мне нужно использовать все свои возможности. Но в этот раз я подумала: «Хорошо, я просто бью по жёлтому мячу, и мне всё равно, с кем играть. Честно говоря, первый сет прошел так быстро, она потрясающе била по мячу. Я заставила себя быть более агрессивной и сильнее давила на первых ударах, чтобы ей было некомфортно», — приводит слова Коллинз официальный сайт WTA.