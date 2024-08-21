Камилла Рахимова разгромила Тимофееву во втором круге квалификации US Open — 2024

104-я ракетка мира российская теннисистка Камилла Рахимова уверенно вышла в финальный раунд квалификационного турнира US Open — 2024. В матче второго круга она не испытала проблем с соотечественницей Марией Тимофеевой, победив со счётом 6:3, 6:0.

© Чемпионат.com

Встреча продолжалась 1 час 14 минут. В рамках поединка Рахимова не выполнила ни одного эйса и не допустила ни одной ошибки. Она реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету Тимофеевой четыре подачи навылет, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх.

Камилла Рахимова посеяна в квалификационном турнире под первым номером. За выход в основной турнир она сыграет с австралийской теннисисткой Присциллой Хон. Матчи основной сетки US Open начнутся 26 августа.