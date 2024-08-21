Анастасия Потапова вышла в четвертьфинал турнира в Кливленде

43-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в четвертьфинал на турнире категории WTA-250 в Кливленде (США). В матче второго круга она уверенно обыграла представительницу Дании Клару Таусон (65-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:2.

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В четвертьфинале Анастасия Потапова, посеянная на турнире в Кливленде под пятым номером, сыграет с победительницей встречи Гретье Миннен (Бельгия) — Ана Богдан (Румыния).