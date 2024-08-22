Александрова вышла в третий круг турнира в Монтеррее

Россиянка Екатерина Александрова обыграла Ренату Сарасуа из Мексики в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Монтеррее (Мексика).

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу Александровой, выступающей на турнире под третьим номером посева. Сарасуа не имела номера посева. В четвертьфинале турнира россиянка сыграет с китаянкой Юань Юэ (7-й номер посева), которую не смогла обыграть в первом круге прошедших в Париже Олимпийских игр (5:7, 7:6 (7:0), 2:6).

Александровой 29 лет, она занимает 30-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету четыре титула под эгидой организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона в 2023 году. В 2021 году она стала победительницей Кубка Билли Джин Кинг в составе сборной России.

Сарасуа 26 лет, она располагается на 97-й строчке мирового рейтинга. На ее счету нет титулов под эгидой организации. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход во второй круг Открытого чемпионата Франции (2020).

Турнир в Монтеррее проводится на покрытии "хард" с 19 по 24 августа и относится к категории WTA 500. Действующей победительницей турнира является Донна Векич из Хорватии.