Полуфиналистка US Open бросила теннис и стала монахиней

Одна из самых талантливых спортсменок 1980-х Андреа Ягер не выдержала издевательств соперниц и отца.

Женский теннис – очень специфичный вид спорта, в котором очень много зависти и злости, что подтверждают многочисленные примеры.

«У меня нет друзей в теннисе. Это жёсткий индивидуальный вид спорта. Мне трудно представить себя дружелюбной по отношению к тому, против кого завтра выйдешь на корт и будешь стараться победить. На мой взгляд, это просто нечестно. Не сказала бы, что не люблю своих соперниц… Я понимаю, что у каждой из них есть свой мир, свои пристрастия. Мы все теннисистки, но это не значит, что у нас одинаковые интересы», – признавалась как-то Мария Шарапова.

Можно также вспомнить, как сильно поругались дружившие и бравшие парные «Шлемы» Анна Курникова и Мартина Хингис. Выставочный матч в Сантьяго в 2002 году завершился сумасшедшей перепалкой из-за спорного мяча – во время перехода Мартина довела 19-летнюю россиянку до слёз воплем: «Думаешь, ты королева? Королева – я!» После игры в раздевалке стало ещё жарче – Курникова бросила в Хингис хрустальную вазу. «Было так страшно, что я думал, они друг друга прикончат», – утверждал супервайзер матча Хайме Фильоль. К ссоре подключилась мама Курниковой, назвавшая её соперницу сукой.

В 1980-е теннисисткам приходилось ещё сложнее – соперницы придумывали различные способы вывести соперниц из себя. В такой атмосфере росла одна из самых одарённых в том поколении американка Андреа Ягер. В 16 лет она занимала вторую строчку в мировой квалификации, пять раз играла в полуфиналах турниров «Большого шлема» и побывала финалах на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне. Однако всего четыре года спустя девушка завершила карьеру, устав терпеть нападки соперниц и прочую мерзость, царившую в женском теннисе.

За ослушание отец Ягер, бывший боксёр, хлестал дочь ремнём

Помимо давления со стороны соперниц, в теннисе огромную роль играет отношение родителей к юным талантам. Нередко в попытках добиться результата игроки превращаются в дрессированных собачек с искалеченной психикой. «Моя дочь – это прекрасно оттюнингованный спортивный автомобиль. Самая настоящая «Феррари», которую построил лично я. Почему же у меня нет права иметь от неё ключи?» – кичился перед журналистами Джим Пирс, отец известной французской теннисистки Мари Пирс. Похожий подход был и у папы хорватки Мирьяны Лючич.

«Мне было лет пять, когда после поражения от сестры отец разбил мне нос так, что пошла кровь. В дальнейшем за любое поражение или ослушание он лупил меня своим тяжеленным ботинком, а потом как ни в чём ни бывало говорил, что я могу идти и купить себе мороженое», – писала в автобиографии Мирьяна.

Несладко пришлось и австралийке Елене Докич, которую отец обзывал последними словами, а однажды избил до потери сознания.

Папа Ягер оказался таким же абьюзером – воспитывал ремнём и контролировал каждый шаг. Нельзя было опаздывать на тренировки, с корта не отпускал, пока не исполнит минимум 500 ударов с бэкхенда, ответы на пресс-конференциях заранее согласовывались, а спать она ложилась всегда в одно и то же время.

«Мой отец Роланд родился в Германии до войны. Это было другое время, другое образование, другая дисциплина, к тому же он выступал на любительском боксёрском ринге. Для него было нормой использовать ремень. Я могла играть в торнадо и всё равно выиграть матч. Но за пределами корта не чувствовала себя в безопасности и опасалась за свой рассудок», – признавалась Андреа The Independent.

Талант девушки проявился очень рано. Ягер с детства обладала утончённой пластикой, волшебным чувством мяча и совершенной техникой – настоящий теннисный бриллиант с искренней любовью к этому виду спорта. На юниорском уровне уроженке Чикаго не было равных уже в 13 лет (в её активе победы на престижных турнирах Orange Bowl и Boca Raton), а уже через год она перешла в профессионалы. В 1980 году Ягер стала самым молодым игроком, когда-либо посеянным на Уимблдоне – ей было 15 лет 19 дней. Американка не испытывала страха перед титулованными соперницами, обыгрывая таких легенд, как Мартина Навратилова, Крис Эверт и Билли Джин Кинг.

Сотрудник WTA подмешал алкоголь в сок и пытался поцеловать

В 1981-м 16-летней Андреа покорился первый «Шлем» – правда, не одиночный, а добытый в миксте с Джимми Ариасом, который был старше всего на год. Американский дуэт победил на «Ролан Гаррос», после чего Ягер превратилась в суперзвезду со съёмками в модных журналах и рекламными контрактами с ведущими мировыми брендами. Конкурентки сходили с ума и устраивали «диверсии».

«У меня были ситуации, когда я шла за ракеткой, а струны оказывались перерезанными. В другой день нашла в кроссовках вставленные в задник бритвенные лезвия. А ещё эти постоянные колкости в раздевалке касаемо маленького размера моей груди… В 16 лет! Я постоянно думала: кто здесь ребёнок, я или они? Это было мерзко и отвратительно», – вспоминает Ягер.

Теннисистка чувствовала себя в ловушке: с одной стороны, отец-деспот, с другой – завидовавшие её успехам соперницы, с третьей – двусмысленное поведение руководства Женской теннисной ассоциации (WTA). На одной из вечеринок, посвященной окончанию сезона, сотрудник ассоциации подливал 16-летней Андреа алкоголь в сок, когда та отворачивалась.

«Прежде я никогда не пила и почувствовала головокружение – не понимала, что происходит. В итоге этот мужчина предложил отвезти меня домой, и по пути мы врезались в мусорный контейнер. Когда подъехали к моей квартире, он попытался меня поцеловать», – смущалась Ягер.

Весной 2024 года 25-летняя американская теннисистка Кайли Маккензи получила $ 9 млн компенсации по судебному иску против Теннисной ассоциации США (USTA). Кайли выиграла дело, в ходе которого ей удалось доказать, что организация не смогла защитить её от сексуального насилия со стороны одного из входивших в ассоциацию тренеров. Такой же иск вполне могла подать и Ягер – привлекательная блондинка с красивой фигурой несколько раз подвергалась домогательствам в раздевалке после матчей со стороны судей.

«Я так боялась пострадать, что переодевалась в туалетах или в кабинке для душа. Однажды на Открытом чемпионате США меня кто-то узнал и спросил, что я здесь делаю – пришлось соврать, что в раздевалке прорвало трубу», – страдала Андреа.

Её жизнь резко изменила история, случившаяся в 1982 году. Во время US Open в одной из школ Нью-Йорка произошло групповое самоубийство подростков, Ягер захотела помочь и поехала в школу, чтобы поддержать родителей. Несмотря на то что поездка звезды была тайной, теннисистку выследил репортер The New York Times, и фотографии Андреа в школе на следующий день оказались в самой известной американской газете. Это сильно разозлило руководство WTA – девушку вызвали в офис и устроили разнос, утверждая, что её участие в истории может пагубно сказаться на репутации организации.

Завершение карьеры в 20 лет, постриг в монахини и помощь больным раком детям

Выиграть одиночный «Шлем» Ягер помешала царившая в 1980-х Мартина Навратилова – американка проиграла ей оба финала мэйджоров. В 1982-м Андреа уступила со счётом 6:7, 1:6 на «Ролан Гаррос», а два года спустя проиграла на Уимблдоне — 0:6, 3:6. Весьма вероятно, что однажды Ягер всё же покорила бы одну из вершин в теннисе, но к тому моменту она уже охладела к игре, которую так любила в детстве. Профессиональный теннис оказался слишком грязным, жестоким и извращённым, поэтому Андреа ещё в 18 лет задумалась о том, чем она хочет заняться без вреда для психики и с возможностью наслаждаться жизнью.

«Бог принял решение за меня. Во время матча опорная нога поехала, я промахнулась по мячу, и в этот момент что-то хрустнуло в плече. Поединок пришлось закончить, потому что я не могла поднять руку – она безжизненно болталась, как шланг, – признавалась Ягер. – Боль заглушило осознание того, что теперь мне не нужно будет какое-то время тренироваться и я смогу уделить время нуждающимся в поддержке детям из приюта».

Год спустя теннисная общественность была в шоке – Ягер объявила о завершении карьеры, сославшись на травму плеча, но только она в тот момент знала истинную причину ухода. В 1985 году девушка поступила в колледж и получила степень в области теологии и подготовки служителей церкви. Несмотря на яростные попытки отца переубедить дочь, Андреа пожертвовала все заработанные призовые ($ 1,4 млн) на благотворительность. В начале 1990-х она основала благотворительный фонд Little Star Foundation для больных раком детей и постриглась в монахини.

В настоящий момент фонду помогают звёзды тенниса Джон Макинрой, Андре Агасси, Штеффи Граф и Пит Сампрас, а также такие селебрити, как актриса Синди Кроуфорд и актёр Кевин Костнер. В 1996 году сестра Андреа получила премию Сэмюэля С. Бёрда за выдающиеся заслуги перед обществом. Сегодняшняя деятельность Ягер не мешает ей периодически принимать участие в ветеранских выставочных матчах на «Шлемах» – здесь она, наконец, может без лишнего давления поиграть в теннис.