Камилла Рахимова проиграла 205-й ракетке мира в финале квалификации US Open

104-я ракетка мира российская теннисистка Камилла Рахимова потерпела поражение в финальном раунде квалификационного турнира US Open — 2024.

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В матче за выход в основную сетку US Open — 2024 россиянка уступила 205-й ракетке мира из Австралии Присцилле Хон. Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:7, 6:4 в пользу Хон.

Встреча продолжалась 2 часа 49 минут. В рамках поединка Рахимова выполнила восемь эйсов и допустила две двойные ошибки. Она реализовала один брейк-пойнт из четырёх. На счету Присциллы Хон 22 подачи навылет, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

Напомним, предстоящий US Open в США пройдёт с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.