Матс Виландер высказался о допинговом скандале вокруг Янника Синнера

Шведский теннисист Матс Виландер высказался о допинговом скандале вокруг итальянца Янника Синнера.

© Чемпионат.com

«Мы так рады, что Янник Синнер всё ещё играет в туре. Он отличный парень. Он действительно очень хорош для игры. Соперничество между ним и Карлосом Алькарасом уже эпическое. И я убежден на 100%, что это была полная случайность Янника и его команды. Но всякий раз, когда в аптечке любого врача или физиотерапевта оказывается запрещенное вещество, вы задаетесь вопросом: «Что они делают?» Почему это так сложно выяснить. И вот здесь, очевидно, и совершается ошибка. людям, отвечающим за игроков, нужно больше больше читать, им нужно быть предельно осторожными, потому что, очевидно, это может разрушить карьеру игрока», — приводит слова Виландера Eurosport.

20 августа Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) выпустило пресс-релиз, в котором говорится, что Синнер в марте сдал два положительных допинг-теста. Он избежал дисквалификации по решению ITIA, так как образцы были загрязнены спреем, который его физиотерапевт использовал для лечения пореза на собственном пальце.