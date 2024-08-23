Андрей Рублев проиграл Гаэлю Монфису на выставочном турнире в Нью-Йорке

В ночь с 22 на 23 августа мск в Нью-Йорке проходит первый этап выставочного турнира под названием Ultimate Tennis Showdown.

© Чемпионат

В последнем из матчей 1/4 финала турнира шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв уступил 45-му номеру мирового рейтинга французу Гаэлю Монфису со счётом 0:3. Монфис вышел в полуфинал соревнований, где встретится с 470-м в мировом рейтинге Ником Кирьосом из Австралии.

Эрика Андреева проиграла Лулу Сун в 1/4 финала турнира WTA-500 в Монтеррее

Общий призовой фонд турнира составляет $ 1 млн. Призовые для победителя составят $ 301 тыс. Теннисист, занявший второе место, получит $ 161 тыс.

Ранее стало известно, что на последнем в сезоне турнире «Большого шлема» US Open — 2024 Андрей Рублёв будет посеян под восьмым номером, его соперником в первом круге станет 97-й в мировом рейтинге француз Артур Казо.