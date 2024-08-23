Екатерина Александрова пробилась в полуфинал теннисного турнира в Монтеррее

Россиянка Екатерина Александрова вышла в полуфинал теннисного турнира в мексиканском Монтеррее. В четвертьфинальном поединке она взяла верх над Юань Юэ из Китая, сообщает «МИР 24».

Матч продолжался около двух часов и закончился со счетом 7:5, 7:6 (7:3) в пользу Александровой.

В активе российской спортсменки семь эйсов и три реализованных брейк-пойнта из десяти. Кроме того, она допустила семь двойных ошибок. Ее соперница выполнила четыре эйса, допустила три двойных и выиграла два брейк-пойнта из пяти.

За выход в финал Александрова сразится с представительницей Новой Зеландии Лулу Сун. В своем четвертьфинале она одолела другую россиянку Эрику Андрееву. Сестра Мирры Андреевой накануне совершила сенсацию, обыграв опытную американку Даниэлу Коллинз.