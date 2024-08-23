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Андрей Чесноков назвал главных фаворитов US Open

Заслуженный мастер спорта российский экс-теннисист Андрей Чесноков назвал главных фаворитов на последнем в сезоне турнире «Большого шлема» — US Open.

Андрей Чесноков назвал главных фаворитов US Open
© РИА Новости

«Пусть будет Синнер, Алькарас, Медведев, Джокович. Мне очень понравился Руне. Хуркач всегда неудобный соперник — он хорошо подаёт и двигается. Ещё мне очень понравился молодой американец Алекс Микельсен — он может показать на US Open невероятный результат и пройти далеко», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее Андрей Чесноков ответил, наиграл ли пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев на второй титул турнира «Большого Шлема».

Теннис
Егор Кабак
Даниил Медведев
Андрей Чесноков