Умер бывший тренер Сафина и Федерера

Бывший теннисный тренер Петер Лундгрен умер в возрасте 59 лет. Об этом сообщил шведский телеканал SVT со ссылкой на детей спортсмена.

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Причины смерти не называются. В прошлом году Лундгрену ампутировали часть левой ноги из-за инфекции после перелома лодыжки.

После окончания спортивной карьеры в 1995 году Лундгрен занялся тренерской работой. Швед тренировал Марсело Риоса, Марата Сафина и Стэна Вавринку. Также он работал с Роджером Федерером, которого привел к первой победе на Уимблдоне. Кроме того, Лундгрен возглавлял сборную Великобритании на Кубке Дэвиса.