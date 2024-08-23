Первая ракетка мира прокомментировал ситуацию с проваленными допинг-тестами

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер прокомментировал ситуацию с проваленными допинг-тестами. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

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Теннисист заявил, что был уверен в своей невиновности.

«Те, кто хорошо меня знает, понимают, что я не делал и никогда не сделал бы ничего, что противоречит правилам. Это непростой момент для меня и моей команды», — заявил спортсмен.

Ранее Синнер избежал дисквалификации после двух положительных допинг-проб. Проба спортсмена от 10 марта 2024 года показала наличие метаболита клостебола в низких концентрациях. Этот же препарат был обнаружен в другой пробе через восемь дней.

Итальянец объяснил, что вещество попало в его организм от члена команды, который обрабатывал рану спреем, являющимся безрецептурным в Италии. Его результаты и рейтинговые очки с турнира в Индиан-Уэллсе, где он сдал положительный тест, были аннулированы.