Алькарас назвал свой главный страх в теннисной карьере

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, что больше всего в карьере опасается травм.

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«Чего я всегда больше всего боюсь, так это травм. Всё может случиться, но мы стараемся позаботиться о себе, чтобы этого не произошло. Травма предплечья меня очень беспокоила, я не знал, смогу ли полностью восстановиться. Мне удалось вернуться к игре без опасений, но всё может случиться», — сказал Алькарас в интервью SuperTennisTV.

В первом круге Открытого чемпионата США — 2024 испанский теннисист сыграет с австралийцем Ли Ту. Матч запланирован на вторник, 27 августа. В прошлом году Алькарас дошёл до полуфинала соревнований в Нью-Йорке. Действующим победителем турнира в мужском одиночном разряде является серб Новак Джокович.