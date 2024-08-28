Хачанов проиграл Эвансу в матче первого круга Открытого чемпионата США

Российский теннисист Карен Хачанов неудачно стартовал на Открытом чемпионате США. В матче первого круга россиянин проиграл представителю Великобритании Даниэлю Эвансу со счётом 7:6 (8:6), 6:7 (2:7), 6:7 (4:7), 6:4, 4:6.

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Продолжительность встречи составила 5 часов 34 минуты. За это время Хачанов выполнил 13 эйсов, допустил семь двойных ошибок и реализовал 8 из 23 брейк-пойнтов. На счету его соперника 14 подач навылет, 12 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 15.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.