Рууд вышел во второй круг US Open, где может сыграть с Монфисом

Восьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд уверенно вышел во второй круг US Open — 2024. На старте турнира он обыграл преодолевшего квалификацию китайца Бу Юньчаокэтэ (123-й номер рейтинга АТР) со счётом 7:6 (7:2), 6:2, 6:2.

Матч продолжался 2 часа 17 минут. За это время Рууд выполнил 14 подач навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал шесть брейк-пойнтов из девяти. На счету Юньчаокэтэ 11 эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

Во втором круге Каспер Рууд сразится с победителем встречи Гаэль Монфис (Франция) — Диего Шварцман (Аргентина, Q). US Open — 2024 стартовал сегодня, 26 августа, и завершится 8 сентября. Действующим чемпионом у мужчин является серб Новак Джокович.