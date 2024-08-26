Рублев получил предупреждение за ругань в матче US Open

Российский теннисист Андрей Рублев получил предупреждение за использование ненормативной лексики во время матча первого круга US Open против Тьяго Уайлда, который представляет Бразилию. Об этом пишет «Чемпионат.com».

По данным портала, спортсмен позволил себе выругаться по ходу третьего сета при счете 1:1 и сразу же получил предупреждение от судьи на вышке.

На матче работает Марьяна Вельович, уточнили журналисты.

Напомним, что МОК допустил Рублева до участия в летних Олимпийских играх — 2024 в Париже, однако спортсмен принял решение не выступать на турнире.