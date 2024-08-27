Соболенко вышла во второй круг US Open

Вторая ракетка мира 26-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла 203-ю ракету мира 26-летнюю спортсменку из Австралии Присциллу Хон в первом круге турнира US Open со счётом 6:3, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 19 минут. В рамках поединка Арина выполнила три подачи навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету её соперницы три эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из шести.

В следующем круге белоруска встретится с итальянкой Лючией Бронцетти, занимающей 76-ю строчку мирового рейтинга у женщин.

US Open — 2024 стартовал в понедельник, 26 августа, и завершится 7 сентября. Действующей победительницей у женщин является американка Кори Гауфф. В прошлогоднем финале она обыграла белоруску Арину Соболенко.