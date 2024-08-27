Джокович вышел во второй круг US Open

Вторая ракетка мира серб Новак Джокович одержал победу над Раду Алботом из Молдавии в матче первого круга Открытого чемпионата США.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2, 6:4 в пользу Джоковича, получившего на турнире второй номер посева.

В следующем раунде Джокович сыграет против соотечественника Ласло Дьере.

ТУРНИР БОЛЬШОГО ШЛЕМА. US OPEN. НЬЮ‑ЙОРК (США). ХАРД. ОБЩИЙ ПРИЗОВОЙ ФОНД — 75 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ

Мужчины. Первый круг

Новак Джокович (Сербия, 2) — Раду Албот (Молдавия) — 6:2, 6:2, 6:4