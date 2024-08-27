Хуберт Хуркач одолел Тимофея Скатова на старте Открытого чемпионата США

Седьмая ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач пробился во второй круг Открытого чемпионата США – 2024.

В матче первого круга Хуркач (7) со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:3) обыграл 188-ю ракетку мира представителя Казахстана Тимофея Скатова (Q).

Встреча Хуркача со Скатовым продлилась 2 часа и 55 минут. В её рамках Хуберт 27 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из девяти. На счету Тимофея три эйса, семь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.

Следующим соперником Хуркача в Нью-Йорке станет 32-я ракетка мира австралиец Джордан Томпсон.

US Open — 2024 продлится до 8 сентября. У мужчин действующим чемпионом является серб Новак Джокович.