«Большой облом». Хольгер Руне — о вылете в первом круге US Open — 2024

15-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне эмоционально прокомментировал поражение на старте US Open — 2024 на своей странице в соцальных сетях. В первом круге датчанин со счётом 2:6, 1:6, 4:6 проиграл 50-й ракетке мира американцу Брэндону Накашиме.

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«Большой облом. Лучшая поддержка, много счастливых детей-теннисистов, идеальная погода, идеальный корт и турнир, а я сыграл в крайне плохой теннис. Не в обиду моему сопернику, но мне удалось выполнить только 39% первых подач, бьла куча невынужденных ошибок. Это не то, чего я или кто-либо другой должен ожидать. Сейчас мне нужно во всём разобраться. Это неудовлетворительно и для меня, и для моих фанатов. Я больше вас не подведу», — написал Руне.