Стефанос Циципас проиграл 86-й ракетке мира на старте US Open

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас завершил выступление на US Open – 2024 в первом круге.

В стартовом матче Циципас (11) со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 3:6, 5:7 проиграл 86-й ракетке мира представителю Австралии Танаси Коккинакису.

Встреча Циципаса с Коккинакисом продлилась 3 часа и 55 минут. В её рамках Стефанос 10 раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Танаси 17 эйсов, семь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

Следующим соперником Коккинакиса в Нью-Йорке станет победитель матча Нуну Боржеш (Португалия) — Федерико Кория (Аргентина).

US Open продолжает оставаться самым неудачным ТБШ для Циципаса. Лучшим достижением титулованного грека на американском мэйджоре является третий раунд турнира.