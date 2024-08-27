23-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева вышла во второй круг US Open — 2024. В матче первого круга она обыграла 82-ю ракетку мира колумбийскую теннисистку Мария-Камилу Осорио-Серрано. Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:6.

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Матч продолжался 1 час 37 минут. В рамках встречи Андреева выполнила три подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 8 брейк-пойнтов из 13. На счету колумбийской теннисистки один эйс, три двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11.

За выход в третий круг турнира Андреева поспорит с американкой Эшлин Крюгер. US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.