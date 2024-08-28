Теннисистка Андреева обыграла Осорио‑Серрано в матче первого круга US Open

Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла Марию Осорио-Серрано из Колумбии в матче первого круга Турнира Большого Шлема - US Open.

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Встреча, которая продолжалась 1 час 39 минут, завершилась со счетом 6:2, 7:6 (4) в пользу россиянки. Андреева смогла сделать три подачи навылет и допустила четыре ошибки на подаче, реализовав пять брейк-поинтов из 11. Колумбийка совершила один эйс, три двойных ошибки и смогла выиграть пять брейк-поинтов из 13. В матче второго круга Андреева сыграет против американки Эшлин Крюгер, которая победила представительницу Китая Чжан Шуай — 0:6, 6:1, 7:5.

Единственную награду для сборной России на Олимпиаде-2024 завоевали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер — они стали вторыми в парном женском разряде. Эти медали не учитываются в итоговом зачете. Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил атлетам из России и Белоруссии, которые выступали на Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе, принять участие в церемонии закрытия.