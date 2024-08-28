Даниил Медведев с победы стартовал на турнире US Open

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев успешно стартовал на US Open – 2024. В матче первого круга россиянин обыграл 66-ю ракетку мира из Сербии Душана Лайовича. Встреча завершилась со счётом 6:3, 3:6, 6:3, 6:1.

© Чемпионат.com

Встреча теннисистов продлилась 2 часа 34 минуты. В её рамках россиянин 14 раз подал навылет, допустил 10 двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Лайовича один эйс, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из девяти.

В следующем круге US Open Медведев сыграет с победителем пары между Фабианом Марожаном (Венгрия) и Хамадом Меджедовичем (Сербия, Q).

US Open — 2024 продлится до 8 сентября. У мужчин действующим