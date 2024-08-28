Синнер оценил реакцию фанатов на допинг-скандал с его участием

Итальянский теннисист первая ракетка мира Янник Синнер прокомментировал реакцию фанатов на допинг-скандал с его участием.

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— Реакция была великолепной. Да и когда только появилась эта новость, на тренировочных сессиях я чувствовал большую поддержку, чему очень рад.

— Вы говорили, что не уверены, как этот случай повлияет на вашу репутацию. Что чувствовали, какие были ожидания, когда выходили на корт?

— Было интересно, как отреагируют болельщики, они отреагировали позитивно. Очень рад, что была такая поддержка, тем более, что я играл против американца. Рад, как справился с этой ситуацией, это было нелегко. Сегодня много позитива, посмотрим, что будет в следующем круге, — сказал Синнер на пресс-конференции.

Ранее в матче первого круга Янник Синнер со счётом 2:6, 6:2, 6:1, 6:2 обыграл 140-ю ракетку мира представителя США Маккензи Макдональда. Встреча теннисистов продлилась 2 часа 26 минут. В её рамках итальянский теннисист 11 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 8 брейк-пойнтов из 15 заработанных. На счету Макдональда четыре эйса, шесть двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.