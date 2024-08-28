Ольховский признался, что его удивила концовка матча Хачанова и Эванса

Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский признался, что его удивила концовка матча российского теннисиста Карена Хачанова и британца Дэниела Эванса в первом круге Открытого чемпионата США. Хачанов проиграл со счетом 7:6 (8:6), 6:7 (2:7), 6:7 (4:7), 6:4, 4:6.

В решающем сете россиянин вел со счетом 4:0, но упустил преимущество и потерпел поражение. — Меня действительно удивила концовка матча. Мало кто мог ожидать, что с такого счета Карен проиграет. Подобные развороты на самом деле — это буквально несколько отданных сопернику мячей, после чего преимущество начинает быстро исчезать. К тому же в концовке игры, если уже не можешь подавать эффективно, то все сводится к розыгрышам, а в них уже никакого преимущества от подачи, — цитирует Ольховского «РБ Спорт».

Матч между Хачановым и Эвансом стал рекордным по продолжительности на US Open. Теннисисты провели на корте 5 часов 35 минут. Источник:РБ Спорт