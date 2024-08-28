Алькарас прокомментировал игру в гольф с Руудом

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Карлос Алькарас дал комментарий по поводу совместной игры в гольф с трёхкратным финалистом «Шлемов» норвежцем Каспером Руудом.

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«Мы не можем думать о теннисе 24 часа в сутки, нужно жить своей жизнью и стараться делать другие вещи», — приводит слова Алькараса Tennis World USA.

Ранее в матче первого круга Карлос Алькарас обыграл 186-ю ракетку мира из Австралии Ли Ту. Встреча завершилась со счётом 6:2, 4:6, 6:3, 6:1. Игра продлилась 2 часа 42 минуты. В её рамках испанец семь раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 7 брейк-пойнтов из 19 заработанных. На счету австралийца два эйса, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести.